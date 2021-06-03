صور .. «التعرض للإعلان الإلكترونى» رسالة ماجستير بآداب المنصورة

جدة - نرمين السيد - حصلت الباحثة هند عبدالعزيز عاشور عبدالعزيز، المعيدة بالمعهد العالى للإعلام بالشروق، اليوم الخميس، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز فى رسالة بعنوان "التعرض للإعلان الإلكترونى فى مجال التسويق العقارى وانعكاسه على السلوك الشرائى: دراسة ميدانية"، من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة.





وضمت لجنة الإشراف والحكم :"الدكتور محمود يوسف، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفا ورئيسًا، والدكتور عبدالهادى النجار أستاذ الإعلام بقسم الإعلام بآداب المنصورة مناقشا، والدكتورة أمانى ألبرت أستاذ العلاقات العامة المساعد، المستشار الإعلامى لـ جامعة بنى سويف ووكيل كلية الإعلام، مناقشا، والدكتور نهلة زيدان أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا مشاركا".

وأشارت الباحثة خلال المناقشة إلى أن الدراسة حاولت التعرف على مستوى التعرض للإعلانات الإلكترونية والعوامل المؤثرة على القرار الشرائى للمستخدمين ودوافع الشراء أو العزوف عن الشراء من خلال إعلانات الإنترنت، وأبرز التأثيرات المعرفية والسلوكية والوجدانية الناتجة عن التعرض للإعلان الإلكترونى، وقد توصلت الدراسة أن أهم أسباب التعرض للإعلانات الإلكترونية العقارية هى "حب الاستطلاع ومعرفة معلومات حول العقار" حيث جاءت فى المرتبة الأولى من أسباب التعرض.





وأشارت النتائج إلى أهمية عرض المعلن للسعر لدى العملاء، لمعرفة هل يتناسب هذا العقار مع إمكانياته المادية أم لا؟ وعدم وجود السعر فى الإعلان الإلكترونى يثير بعض الشكوك لدى المشترين، وجاءت المناقشة ثرية تتناسب مع التوجه الجديد للتسويق العقارى الإليكترونى، لتضع إضافة علمية جديدة للمكتبة العربية.



