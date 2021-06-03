وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل  

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا يذاع على القنوات المصرية في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت 5 يونيو 2021 لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبى الثالث، وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والأسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشرى فى التصحيح.

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