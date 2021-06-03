الصحة العالمية تعتمد لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا  

أكدت قناة سكاى نيوز عربية أن الصين تدخل سوق اللقاحات بقوة بعد تسجيل سينوفاك بيوتيك كثاني لقاح صيني معترف به من منظمة الصحة العالمية بعد لقاح سينوفارم.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن منظمة الصحة أكدت أن اللقاح آمن وفعال.

ومنحت لجنة الخبراء في المنظمة الموافقة للاستخدام الطارىء للقاح "سينوفاك" الصيني ضد كورونا بعدما تأكدت من أنه آمن وفعال.

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