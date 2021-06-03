تشييع جثمان والدة رئيس مجلس الشيوخ من مسجد المشير طنطاوى عقب صلاة الجمعة

تشيع جنازة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، غداً بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس ليتم الدفن بمقابر العائلة ببني مزار محافظة المنيا. وكان قد تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بخالص التعازي وصادق المواساة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، فى وفاة المغفور لها والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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