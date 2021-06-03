رئيس مجلس النواب يعزى رئيس "الشيوخ" فى وفاة والدته

تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بخالص التعازى وصادق المواساة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، فى وفاة والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما بعث المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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