وزيرة التضامن تعلن إنشاء معرض دائم لصغار المنتجين قبل نهاية 2021

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن قررت إنشاء معرض دائم على مدار العام، لصغار المنتجين والجمعيات التعاونية، وذلك قبل نهاية العام الجارى، تشجيعا على الإنتاج والصناعة داخل الدولة.
وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن المنتجين سعداء بشكل كبير لإنشاء معرض ديارنا للأثاث والمفروشات والحرف اليدوية والإكسسوارات، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بضرورة تشجيع الإنتاج وتخصيص معارض للمنتجين، قائلة: "أى حد عايز يشتغل هنساعده".
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التضامن الاجتماعى تستهدف دعم 42 ألف صياد بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية التي تم إبرام شراكة معها باعتبار أنها المسئولة عن الإنتاج والاستزراع السمكة، ويجرى حاليا إنشاء قاعدة بيانات لكل الصيادين "مرخص وغير مرخص بهدف تشجيعه على الترخيص، وتم تخصيص 150 مليون جنيه للصيادين لرفع أدواتهم الصيد والقوارب التي يستخدمونها.
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