/634614/موسيماني-يمنح-لاعبي-الأهلي-راحة-سلبية-6-أيام

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من غدٍ الجمعة، قبل لقاء الترجي التونسي.

يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة، من المدير الفني بيتسو موسيماني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بالأراضي التونيسية. وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، إستعداداً لمباراة نصف نهئي أفريقيا أمام الترجي التونسي.

محمود متولي يغادر ملعب المباراة

خرج محمود متولي من المباراة في نهاية الشوط الأولي، بعد معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليعود مرة أخري وينضم إلي مستشفي الأهلي، بعد غياب طال علي الفريق لمدة عام، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

اعتمد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق القلعة الحمراء، علي محمود متولي في خط الوسط مع حمدي فتحي، ووليد سليمان، ومحمود كهربا، ووليد مصطفي.

حكم مباراة الأهلي والترجي

أسند الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والترجي التونسي، إلى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز والذي سبق وأدار للمارد الأحمر مواجهات سابقة نجح الفريق .

وتم تعين جوميز حكما في مواجهتين للنادي الأهلي في تلك البطولة، المواجهة الأولى كانت أمام فريق القطن الكاميروني في دور المجموعات، وحقق المارد الأحمر الفوز في تلك المباراة، بينما كانت المواجهة الثانيه أمام فريق النجم الساحلي في دور نصف النهائي من عمر المباراة، واستطاع النادي الأهلي أن يتغلب على فريق النجم بنتيجة 6/2.