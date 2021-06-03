/634615/أول-رد-من-بنك-CiB-على-محمد-رمضان-بعد-الحجز-على-أمواله

قام بنك cib بالرد على ما ورد في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن التحفظ على اموال الفنان محمد رمضان، مشيرا إلى أنه إلتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على انه عند إستلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأضاف:” كما يؤكد البنك إنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية. وتابع:” ويواصل البنك التجاري الدولي-مصر إلتزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه. الفنان محمد رمضان يعلن التحفظ على امواله وقام الفنان محمد رمضان بنشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أعلن خلاله التحفظ على أمواله في أحد البنوك. وقال محمد رمضان:" صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زي زي مابيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم ".

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