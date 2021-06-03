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/634617/وزير-الإسكان-تقييم-أداء-جميع-قيادات-شركات-المياه-بشكل-دوري
08:16 م - الخميس 3 يونيو 2021
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن تعيينات رؤساء الشركات التابعة.
تكليفات وزير الإسكان
وأكد وزير الإسكان، أن هذه التكليفات، تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستوى أداء الشركات، وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على أعلى مستوى، وتحقيق خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وكذا تجديد الدماء فى المناصب القيادية، واكتساب المزيد من الخبرات، وتمكين الكفاءات من تولى المناصب القيادية، مشدداً على أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين. وتضمنت التكليفات التى أصدرها وزير الإسكان، ما يلى: يُعين رئيس الشركة التابعة لمدة عام قابل للتجديد، ولمدة أقصاها 3 سنوات لنفس الشركة، مع إجراء حركة تنقلات شاملة لجميع رؤساء الشركات التابعة بشكل دورى، ويتم تعيين نائبين لكل رئيس شركة تابعة، وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما، مع مراعاة تطبيق الضوابط الخاصة بتعيين رؤساء مجالس إدارات غير تنفيذيين، وتعيين أعضاء منتدبين تنفيذيين، بالشركات، على أن يكونوا من القيادات المتميزة تحت سن الـ60.
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