/634618/تعرف-علي-حجم-وطبيعة-إصابة-متولي-وموعد-عوته

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود متولي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويجري أشعة سونار لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أبو عبلة طبيب الأهلي أن تعرض اللاعب للإجهاد العضلي يعد أمرا طبيعيا بسبب غيابه فترة طويلة عن المشاركة في المباريات.

وعن مدة غياب محمود متولي فلن يستمر طويلاً غيابه عن الإنضمام لصفوف الفريق، ومن المؤكد أن يلحق مباراة الترجي مع القلعة الحمراء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض متولي للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الودية التي أقيمت مساء اليوم أمام مصر للتأمين، ولم يستطع إكمال المباراة وتم استبداله في الشوط الأول.

وتعادل الأهلي مع مصر للتأمين بهدفين لكل منهما ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الترجي التي تقام في تونس ١٩ يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمود متولي ينضم لمستشفي الأهلي

شاركة محمود متولي الغائب عن مباريات الأهلي منذ ما يقرب من عام وتحديداً منذ مباراة أسوان في الدوري المحلي خلال أغسطس الماضي، وخرج محمود متولي من المباراة في نهاية الشوط الأولي، بعد معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليعود مرة أخري وينضم إلي مستشفي الأهلي، بعد غياب طال علي الفريق لمدة عام، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر للتأمين

انتهت مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.