دوت الخليج ينشر استعدادات الجيزة لامتحانات الدبلومات الفنية.. تفاصيل 

/634619/تحيا-مصر ينشر-استعدادات-الجيزة-لامتحانات-الدبلومات-الفنية-تفاصيل

انهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استعدادتها لاستقبال الطلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات للامتحانات العملية والمعملية بالورش والمعامل ، التى سوف تنعقد خلال الفترة من بعد غدا السبت إلى الخميس17الموافق يونيو 2021، يعقبها انطلاق الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 19 يوينو إلى الخميس 1 يوليو.

امتحانات الدبلومات الفنية

قال وكيل مدييرة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تجهيز المقرات والجان بمدارس الجيزة للتعليم الفنى لاستقبال 60 ألف و529 طالب وطالبة بمختلف التخصصات النوعية " تجارى وصناعى وفندقى وزراعى ".

أضاف الجيار ، سوف يؤدون الامتحانات في 218 لجنة وغرفة العمليات بالمديرية تعمل علي مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل علي حلها فوراُ .

غرف العمليات

كما توجد غرف عمليات فرعية بالادارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية .

أوضح أنه تم توفير عدد 65 استراحة و1100 سرير مجهزين على أعلى مستوى من دورات مياه وأجهزة طهى ومراوح وثلاجات للمعلمين المنتدبين خارج المحافظة لاعمال الامتحانات .

و أشار المهندس حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى بالمديرية بأن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب الي يعقد بها الامتحانات العملية والنظرية والتنبية على أن تعلق الجدول بمكان واضح لجميع الطلاب وتجهيز المعامل والروش لعقد الامتحانات المعملية والعملية حسب كل تخصص مع تجهيز اعداد اللجان بكل مقر لجنه طبقا لمعدل اعداد الطلبة التى حددته الوزارة فى ظل جائحه فيروس كورونا المسجد مع توفير المناخ المناسب لحسن سير واستقرار الامتحانات .

أضاف أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة للحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير .

أكد أنه تم التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول الا بارتداء الكمامات .