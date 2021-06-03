/634620/بعد-مؤتمر-الوزارء-عن-الثانوية-العامة--ننشر-آخر-مقترحات-شكل-جداول-الامتحانات-2021

شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة طوارئ في ديوان عام وزارة التربية والتعليم للاستقرار حول أفضل المقترحات لشكل جدول امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2021، قبل اعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي ظهر السبت القادم .

امتحانات الثانوية العامة

أوضحت مصادر" لتحيا مصر" أن آخر المقترحات التي يدرسها قطاع التعليم العام في ديوان عام وزارة التربية و التعليم تحت أشراف نائب وزير التعليم لشئون المعلمين و المشرف علي امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدكتور رضا حجازي، تميل إلي المقترح الذي يشمل عقد الامتحانات بشكل موحد في الاسبوع الأول للامتحانات فيما يتعلق بالمواد المشتركة بين جميع الشعب، علي أن يؤدي طلاب الشعبة الادبية الاختبارات يوم السبت والاثنين و الاربعاء، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية أيام الاحد و الثلاثاء و الخميس.

عيد الاضحي

و أضافت المصادر ، أن أبرز السمات التي تترتب علي هذا المقترح ، هو عقد امتداد امتحانات شعبة العلمي رياضة لما بعد العيد الأضحي المبارك ، المتوقع له يوم ١٩ يوليو القادم.

وكان الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قد قرر تحديد يوم ١٠ يونيو الجاري كموعد نهائي للجان النظام والمراقبة، مضيفا أن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد القادم.

كما أكد نائب رئيس عام الامتحان، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد ناشدت طلاب الثانوية العامة، بضرورة حضور الطلاب الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة يخوضها للعام الدراسي 2020/2021، ما يصل إلي 674 ألف طالب و طالبة منهم 574 ألف طالب من طلاب النظاميين، و 100 ألف طالب من الطلاب المنازل ومقسمي المواد الدراسية من العام الماضي و السجون والمستشفيات.