/634621/طارق-رضوان-السيسي-ينتصر-للدستور-وحقوق-المرأة-للالتحاق-بالنيابة-العامة-ومجلس-الدولة

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصر للدستور وحقوق المرأة المصرية للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة فى القرارات التاريخية الصادرة خلال رئاسة الرئيس السيسى لاجتماع مجلس القضاء الأعلى موضحاً ان هذه الحقوق كانت تمثل حلماً للمرأة المصرية خلال جميع الانظمة والحكومات السابقة.

ووجه " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم التهنئة القلبية للمرأة المصرية التى سوف تلتحق بالنيابة العامة ومجلس الدولة مؤكداً أن المرأة المصرية تستحق هذا التكريم الكبير من الرئيس السيسى لما حققته من نجاحات كبيرة فى مهامها فى جميع المواقع القيادية التى اعتلتها بمختلف مؤسسات الدولة.

وأعرب النائب طارق رضوان عن ثقته التامة فى ان تحقق المرأة المصرية النجاح داخل مؤسستى النيابة العامة ومجلس الدولة بعد النجاحات المبهرة التى حققتها المرأة المصرية فى جميع المواقع والمناصب القيادية التى اعتلتها بمختلف مؤسسات الدولة مؤكداً ان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى خاصة أنه من المعروف وطبقاً للواقع والتاريخ فإن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة ودعمه المستمر للمرأة المصرية ومساندته لكافة حقوقها واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري بجميع مؤسساته التنفيذية والبرلمانية والقضائية.

ووجه النائب طارق رضوان التهنئة للقضاء المصرى وقضاته الاجلاء بعد اعتبار اليوم الاول من اكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري معتبراً ذلك الامر بانه دليل قاطع على احترام وتقدير الرئيس السيسى لقضاء مصر الشامخ وقضاته الشرفاء موجهاً التحية للقضاء المصرى الشامخ والنزيه.

وقال النائب طارق رضوان إن كل المصريين سوف يحتفلون فى هذا اليوم مع قاضيات وقضاة مصر على مايقدمونه من جهد واخلاص داخل مرفق العدالة لتطبيق وترسيخ دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون