/634622/آية-مدني-تشيد-بحفل-افتتاح-كأس-العالم-للجمباز-الفني

حضرت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني، المقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 3 حتى 7 يونيو، بحضور الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، و الياباني موري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز،والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، و والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

مدني تشيد بالافتتاح

وأشادت "مدني" في بيان لها، بحفل الافتتاح الذي أظهر الأصول الفرعونية والمصرية للعبة الجمباز، مؤكده أن هذا العرض يعيد الحق لأصحابه حيث أن الجمباز هي لعبة مصرية في المقام الأول وأن الفراعنة أول من مارسوها.

ورحبت "مدني" ترحيب خاص بـ"موري وتنابي" في مصر، موضحه أنه تجمعهما علاقة صداقة كبيرة من خلال رئاسته للجنة الخماسية للملاكمة والتي تدير شئون الملاكمة في العالم بديًلا عن الاتحاد الدولي للملاكمة حتى أولمبياد طوكيو 2021، والتي هي أحد أعضاءها الخمسة، موجهه له الشكر على دعوته الكريمة لها لحضور حفل الافتتاح، وعلى الثقة التي أعطاها للاتحاد المصري للجمباز لتنظم هذا الحدث الكبير في مصر وأفريقيا لأول مرة. ويشغل "وتنابي" أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في أولمبياد طوكيو.

وأعربت النائبة آية مدني عن تمنيها للاتحاد المصري للجمباز وللمنتخب القومي تحقيق أفضل النتائج في البطولة.

وتشارك في البطولة 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير خصوصا أنها تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.