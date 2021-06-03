/634623/شيكابالا-كنت-أتمني-جمهور-الزمالك-ينتظر-فريق-السلة

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن فريق الكرة يجهز للاعبي السلة عقب تتويجهم ببطولة أفريقيا.

وقال "شيكابالا" عبر قناة نادي الزمالك : "فريق السلة رجالة بمعنى الكلمة ، وفريق شرف الزمالك وشرف مصر كلها ودي حاجه نعتز بها، وأكيد كنت اتمنى أن جمهور الزمالك يكون فى انتظارهم، لكن ظروف البلاد لا تسمح".

وأضاف: "كل فريق في النادي يمتلك أولاد للزمالك وكلنا على قلب رجل واحد وبنعشق كيان كبير اسمه الزمالك، ولو كنا كسبنا ماتش الجونة الأخير كنا هنحتفل بطريقة لاعبي السلة، لكن محصلش نصيب".

واختتم شيكابالا: "مجهزين مفاجأة بسيطة لفريق السلة وسنقوم بعمل احتفالية كبيرة لهم، لانهم رغم كل المشاكل بالنادي رجعوا مصر بالبطولة وحققوا إنجاز كبير".