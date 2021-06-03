صور : لعدم إعاقة المرور .. حملة على موقف السرفيس بـ«الدقى»

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، حملة على موقف سيارات "السرفيس"، أمام منشأة مقار بحى الدقى، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الجيزة أحمد راشد بتنظيم وجود سيارات السرفيس، حيث تم تحديد أماكن لوقوف السيارات لضمان عدم إعاقتها للحركة المرورية فى نهر الطريق .





ووجه محافظ الجيزة، جهاز السرفيس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمتابعة الدورية، للتأكد من انتظام العمل داخل موقف السرفيس والتزام السيارات بالتواجد داخله دون إحداث أى إعاقات مرورية بمسار شارعى التحرير والسودان.

وعبر المواطنون المترددون على المنطقة عن سعادتهم بانتظام الحركة المرورية وانتظام تواجد السيارات بالمنطقة التى حددتها المحافظة.

من جهة أخرى، أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ تجارب التحميل لكبارى مشروع الطريق الدائرى الأوسطى قطاع "البدرشين - مصر الفيوم الصحراوى" فى الاتجاهين، فإنه سيتم غدًا إجراء غلق كلى للطريق الدائرى الأوسطى فى الاتجاهين أمام حركة المركبات تحديدًا من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى إبتداء من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً ثم فتح الحركة المرورية مرة أخرى فقط فى الإتجاه القادم من حلوان الى طريق مصر الفيوم الصحراوى من الساعة 10 صباحًا و استمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم الى حلوان.







وذكرت المحافظة أن الإدارة العامة للمرور قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين، وتتضمن السيارات القادمة من طريق الأوتوستراد اتجاه طريق الفيوم تقوم بالسير باتجاه المنزل المؤدى إلى طريق أسوان الزراعى، أما السيارات القادمة من طريق الفيوم وطريق الضبعة اتجاه طريق الأوتوستراد تسير باتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائرى الإقليمى أو الطريق الدائرى وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمى فقط.

وأشارت الى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات اللازمة بطريق أسوان الزراعى لتسيير الحركة للقادم من طريق الدائرى الأوسطى اتجاه طريق أسوان الزراعى، وكذلك تعيين الخدمات المرورية اللازمة فى المطالع المؤدية لطريق الدائرى الأوسطى من طريق أسوان الزراعى لمنع صعود المركبات فى الطريق الدائرى الأوسطى، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية بطريق الفيوم بفتحة الدوران الكائنة أمام البوابة الثانية لمدينة حدائق الأهرام لمنع وصول سيارات النقل لميدان الرماية والعودة مرة أخرى لطريق الفيوم وطريق الدائرى الإقليمى.