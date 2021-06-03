برلمانى : الرئيس السيسى حريص على تطوير المنظومة القضائية  

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسى التى أعلنها عقب ترأسه اجتماع مجلس الهيئات القضائية، معتبرًا أن هذه القرارات تاريخية وستعمل فى صالح تطوير منظومة القضاء.





وأكد شكيب فى بيانه اليوم، أن تنظيم وتوحيد الدرجات المالية بين الجهات القضائية المختلفة، سيحقق المساواة، موضحا أن الرئيس السيسى حريص على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التعاون بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، والنهوض بها. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة يعد انتصارا جديدًا للمرأة المصرية، متابعا:" الرئيسى منذ توليه الحكم وهو حريص على دعم المرأة فى المجتمع بكل قوة، باعتبارها شريكا أساسيا فى التنمية، وهذه القرارات ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات".

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