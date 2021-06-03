أسامة الأزهرى يعزى رئيس مجلس الشيوخ فى وفاة والدته

وقال الأزهرى فى بيان له: أتقدم بخالص العزاء إلى السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويسكنها الفردوس الأعلى".
وتوفيت اليوم والدة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى، والدفن فى مقابر الأسرة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.
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