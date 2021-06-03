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أسامة الأزهرى يعزى رئيس مجلس الشيوخ فى وفاة والدته

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رانيا ربيع 2021-06-03 19:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، والدة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والتى وافتها المنية اليوم الخميس.

وقال الأزهرى فى بيان له: أتقدم بخالص العزاء إلى السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويسكنها الفردوس الأعلى".

وتوفيت اليوم والدة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى، والدفن فى مقابر الأسرة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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