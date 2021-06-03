/634623/شيكابالا-كنت-أتمنى-جمهور-الزمالك-ينتظر-فريق-السلة

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن فريق الكرة يجهز للاعبي السلة عقب تتويجهم ببطولة أفريقيا.

وقال "شيكابالا" عبر قناة نادي الزمالك : "فريق السلة رجالة بمعنى الكلمة ، وفريق شرف الزمالك وشرف مصر كلها ودي حاجه نعتز بها، وأكيد كنت اتمنى أن جمهور الزمالك يكون فى انتظارهم، لكن ظروف البلاد لا تسمح".

وأضاف: "كل فريق في النادي يمتلك أولاد للزمالك وكلنا على قلب رجل واحد وبنعشق كيان كبير اسمه الزمالك، ولو كنا كسبنا ماتش الجونة الأخير كنا هنحتفل بطريقة لاعبي السلة، لكن محصلش نصيب".

واختتم شيكابالا: "مجهزين مفاجأة بسيطة لفريق السلة وسنقوم بعمل احتفالية كبيرة لهم، لانهم رغم كل المشاكل بالنادي رجعوا مصر بالبطولة وحققوا إنجاز كبير".

محمود متولي يطالب الزمالك

طلب لاعب الزمالك محمود متولي تجديد عقده مقابل 10 مليون في الموسم، وتمسكت اللجنه الجديده برأسة حسن لبيب علي تجديد عقد الونش مقابل 6 مليون في الموسم.

وتألق الونش في الفترة السابقة مع فريق القلعة البيضاء، في خط الدفاع، وجذب العديد من أنظار مستكشفي الأندية، وخاصة في الدوريات العربيه، وتلقي اللاعب العديد من العروض، بسبب إقتراب نهاية عقده مع الزمالك في نهاية الموسم القادم.

توصلت اللجنه السابقة للنادي القلعة البيضاء برأسة اللواء عماد عبد العزيز، بتمديد عقد الونش في مقابل حصول اللاعب علي 5 مليون في الموسم بدلاً من 3 مليون، ولم يتم ذلك، بسبب رحيل اللجنة وتعيين لجنة جديدة خلال الأيام الماضية برئاسة حسين لبيب.

موعد مباراة الزمالك وأسوان بالدوري

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم 6/17 الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة بالدوري

انتهت مباراة الزمالك والجونة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء جمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز، في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الجونة.