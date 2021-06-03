/634625/مجلس-نقباء-الفرعيات-4-مشاكل-مالية-تواجه-معلمي-مدارس-القاهرة-التفاصيل

قرر مجلس نقباء فرعيات المعلمين في القاهرة، تفويض لجنة برئاسة احمد شعبان الامين العام المساعد لنقابة المعلمين ورئيس النقابة الفرعية بالوايلى، كرم عبداللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، وسيد على رئيس النقابة الفرعية بحلوان فى بحث المشاكل التي تواجه المعلمين في مدارس القاهرة، مع مديرية القاهرة ووزارة التربية والتعليم والمالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

المشاكل المالية

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع الذي عقده نقباء فرعيات المعلمين بمحافظة القاهرة برئاسة أحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة فى ضيافة فرعية شمال القاهرة ، حيث تم رصد 4 تواجه المعلمين في مدارس القاهرة، خاصة في القاهرة الجديدة والشروق تتعلق بمشاكل المعلمين العاملين بنظام المأموريات المفتوحة فى المدارس المصرية الدولية واليابانية والشكوى المقدمة وتقرير الجهاز المركزى والتواصل مع الوزارة لإدراجهم فى كشوف مكافأة الإمتحانات فى هذا الشأن، و عدم صرف مستحقات العاملين بالمدرسة الرسمية والرسمية للغات، وعدم صرف حوافز المعلمين فى رياض الأطفال والصفوف الأولى بواقع 800 جنيه لكل معلم وموجه طبقاً للقرارات الوزارية، وكذلك تأخر صرف مكافأة الإمتحانات مع التوصية بعدم تأخرها وإنهاء كشوف المستحقين.

الخدمات

كما شهد الاجتماع التأكيد على تقديم خدمات متنوعة ومتميزة للمعلمين وتواجد لجنة المعلمين للدفاع عن حقوقهم وومستحقاتهم مع الإدارات والمديرية والوزارة مع دعوة المعلمين للتواصل فوراً مع النقابة أول بأول توفر النقابة لأعضائها محامى للدفاع عنها فى أى مشكلة تعليمية تواجه المعلم، كما تم مناقشة رحلات صيف 2021 م وأن الرحلات تتم بمنتهى الشفافية ولجميع المعلمين بالتساوى، و زيادة رقعة المشروع العلاجى للمعلمين وأسرهم وتقديم الرعاية والمساعدة اللازمة .

وأكد المجلس علي أهمية التواصل مع الإدارات التعليمية لحل مشكلة أصحاب المعاشات ومصاريف الجنازة ورصيد الاجازات والأيام الوجوبية ، و الإتفاق على تكريم الأوائل من أبناء المعلمين والمعلمين المتميزين بعد إمتحانات الثانوية، مع توفير النقابة استمارات القرض الحسن للزواج المعلمين أو أبنائهم بواقع 15 الف بدون فوائد على 5سنوات، واستمارت القرض التعليمى 10 ألاف بدون فوائد على 5 سنوات، واستمرار صرف إعانات كورونا ومتوفى كورونا بواقع20ألف جنيه بالإضافة لمستحقات صندوق الزمالة والورثة، و استمرارصرف 20 الف جنيه منحة لأصحاب الأمراض المستعصية ال 7 المقررة، واستمرار صرف 40 الف جنيه للمعلم المتوفى فى حادث بالإضافة لمستحقات صندوق الزمالة والورثة، والتواصل مع اعضاء مجس النواب ولجنة التعليم للعمل على قبول مشروع قانون النقابة لزيادة الموارد وحل مشكلات المعاشات القائمة مناكثر من 20 سنة وطبقا لتقرير الجهاز المركزى فى تقرير 2014 ولزيادة الخدمات المقدمة للمعلمين.

حضر الاجتماع كل من أحمد شعبان الأمين المساعد ورئيس النقابة الفرعية بالوايلى، وسيد آدم امين صندوق الزمالة رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، والدكتور إبراهيم الشبكشي رئيس النقابة الفرعية بجنوب القاهرة، و ثروت رشاد رئيس النقابة الفرعية بشمال القاهرة،كرم عبداللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، والسيد على رئيس النقابة الفرعية بحلوان، و مصطفى الدلجمونى رئيس النقابة الفرعية بوسط القاهرة، وخالد محمد رئيس النقابة الفرعية بعابدين، ومحمد امام امين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة واشرف عبد المعبود امين فرعية حلوان، محمود فرج امين صندوق النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة.