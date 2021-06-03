وليد سليمان ينضم لمستشفي الأهلي.. تفاصيل

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي لموقع النادي، تعرض لاعبه وليد سليمان، لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية، بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريق مع فريق مصر للتأمين الودية التي شارك اللاعب فيها اليوم الخميس.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه عقب المباراة، إلى أن اللاعب خضع لفحص طبي تحت إشراف طبيب الفريق بعد انتهاء اللقاء، أثبت إصابته بشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية.

ونوه الأهلي، عبر بيانه إلى أن اللاعب سيُشارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها موسيماني للاعبين لمدة ستة أيام بداية من غد الجمعة.

خرج محمود متولي من المباراة في نهاية الشوط الأولي، بعد معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليعود مرة أخري وينضم إلي مستشفي الأهلي، بعد غياب طال علي الفريق لمدة عام، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر للتأمين

انتهت مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

ودخل الأهلي مباراة اليوم في محاولة الإستعداد لمباراة الفريق، أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في التاسع عشر من يونيو الجاري، بالعاصمة التونيسية.

تشكيل الأهلي أمام مصر للتأمين

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

في خط الهجوم: مروان محسن.