/634627/5-اجتماعات-على-طاولة-حقوق-النواب-الأسبوع-المقبل

تستأنف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب النائب طارق رضوان اجتماعاتها حيث تعقد اللجنة خمسة اجتماعات خلال الاسبوع القادم ، وذلك على النحو التالي:

يوم الأحد 6 يونيو 2021:

الاجتماع الأول: الساعة الرابعة مساءً (عقب انتهاء الجلسة العامة): * لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التعاون الدولى من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

يوم الإثنين 7 يونيو 2021

الاجتماع الثانى: الساعة الرابعة مساءً (عقب انتهاء الجلسة العامة): * لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساءً (عقب انتهاء الجلسة العامة):

* لاستكمال مناقشة تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى سجن المرج يوم السبت 24 ابريل عام 2021، ووضع توصيات اللجنة بشأنها.

الاجتماع الرابع: الساعة الخامسة مساءً:

* لبحث الشكاوى الواردة الى اللجنة.

الاجتماع الخامس: الساعة ١١ صباحًا:

بحضور السفيرة نائلة جبر وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.