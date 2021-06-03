/634628/شيكابالا-لـ-اتحاد-الكرة-اللي-بيحصل-ده-ملوش-علاقة-بالكرة

علق محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وضغط مباريات الزمالك.

وقال شيكابالا: "عبر قناة نادي الزمالك اللي بيحصل دلوقتي ملوش علاقة بالكورة ازاي الزمالك يروح اسكندرية والسويس و الجونه وفالاخر يتقال أندية تانية هي الي لعبت واضغطت اكتر.

وأضاف قائد الزمالك: "انتو بتضحكو على مين لا جمهور الزمالك واعي وفاهم كويس وبوعدهم نفضل نقاتل لآخر لحظة".

ومن الجدير بالذكر، أن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المؤقت، قد صرح في وقت سابق أن الأهلي هو أكثر الأندية التي تعرضت لضغوط مباريات، ثم يليه بيراميدز بحكم المشاركة ببطولة أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وأسوان بالدوري

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم 6/17 الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك مباراته أمام فريق مصر المقاصة يوم 7/2، في تمام الساعة السابع مساءً مع بداية شهر يوليو.

تقام مباراة الفارس الأبيض أمام فريق غزل المحلة يوم 7/5، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة بالدوري

انتهت مباراة الزمالك والجونة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء جمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز، في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الجونة.

تشكيل الزمالك أمام الجونة:

في حراسة المرمي: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.