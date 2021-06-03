/634630/طفلة-من-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-ضحية-اغتصاب-رجل-عجوز-بالشرقية

حادث تقشعر له الأبدان، قسوة شديدة ملأت قلب رجل كبير يبلغ من العمر أرذله حتى وصل إلى 57 عام من عمره واعتدى على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتجاوز عمرها 12 عامًا.

اغتصب العجوز الغاشم، طفلة في قرية العريفات في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، لم يرأف بحالها وبحال أسرتها المسكينة التي تعاني في معالجتها وتربيتها هي وأخوتها.

وكشف م.س، أحد جيران الطفلة، لموقع دوت الخليج تفاصيل الواقعة، والتي تسببت في حالة من الغضب لدى أهالي القرية الصغيرة، مشيرًا إلى أن هذه الفتاة كانت مع أختها الصغرى وخلال سيرهم، عرض عليهم الجاني أن يعطيهم حلوى من الكشك الخاص به.

قام العجوز المغتصب بإدخال الفتاة إلى المكان الخاص به، وتعدى عليها بدون رحمة، وبعد ذهاب الفتاة إلى والدتها وجدت نقاط من الدم على ثيابها فانهارت وسألت عن ما حدث.

بحثت الأم عن ما حدث لابنتها وعندما سألت أختها الصغرى، روت لهم أن هناك شخص تعدى عليها واغتصبها خلال مرورها بالكشك الخاص به.

وأضاف أحد جيران الفتاة، أنه بعد انتشار هذا الخبر ومعرفة الأهالي، حدثت حالة من الغضب العارم لدى الأهالي، وتجمعوا حول بيت الجاني حتى تدخلت قوات الأمن لضمان عدم حدوث شغب بالمنطقة حتى تم القبض على الجاني.

وناشدت أسرة المجني عليها، الرئيس السيسي والمسؤولين للتصدي إلى مثل هذه الأمور ومراعاة حالة الطفلة المريضة وتوفير علاج مناسب لها.