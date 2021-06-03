/634631/تعرف-علي-موعد-وحكم-مباراة-بيراميدز-والرجاء-بالكونفيدرالية

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الكاف، عن موعد وحكام مباراة الإياب للدور نصف النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى يحل فيها بيراميدز ضيفا على نظيره الرجاء المغربى فى كازبلانكا.

ويدير المباراة الحكم الزامبى جانى سيكازوى ويعاونه المساعد الأول جيرسون دوسانتوس من أنجولا، والمساعد الثانى أرزينو مارينجلى من موزمبيق، والحكم الرابع جوشوا بوندو من بوتسوانا، ويتولى مهمة إدارة تقنية الفار الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، ويعاونه زاكيلى سويلا من جنوب أفريقيا، وسورو فاتسون من ليسوتو.

ويراقب المباراة محمدو إيلو من النيجر، ويراقب الحكام مالانج ديدو من السنغال، والمنسق العام مادى ديالو من مالى، ومحمد مقروف من المغرب منسقا إعلاميا للقاء، والجزائرى فرجانى عبد الحفيظ منسقا أمنيًا، والدكتور سعيد زاكينى من المغرب مراقبا لإجراءات فيروس كورونا.

موعد مبارتي الذهاب والإياب

تنطلق مباراة الذهاب بين بيراميدز والرجاء المغربي فى التاسعة من مساء يوم 20 يونيو الجارى باستاد الدفاع الجوي، ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء فى التاسعة من مساء يوم 27 يونيو الجارى باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا