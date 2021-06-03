المصريين الأحرار يعزى رئيس مجلس الشيوخ فى وفاة والدته

جدة - نرمين السيد - تقدم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بخالص العزاء والمواساة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ فى وفاة والدته.





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