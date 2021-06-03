تكافل وكرامة: بدأنا فى 2015 بـ62 ألف مستفيد ووصلنا عام 2021 لـ3 ملايين و400 ألف أسرة

قال ياسر عبد السلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن البرنامج وصل لأعداد كبيرة للغاية من المستفيدين على مدار السنوات الماضية، حيث بدأ البرنامج عام 2015، وكان في البداية يشمل 62 ألف مستفيد، ولكن في عام 2021 وصلنا إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة.

وأضاف المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البرنامج يستهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، متابعا: "نعمل مع الفئات التي دخلت البرنامج، ونسعى لتطوير البرنامج، حيث تم ضم فئات الأيتام بحيث يحصل اليتيم على 350 جنيها، كما ضفنا حماية اجتماعية لزيادة المنحة، حيث تم إضافة منحة الطفل فى أول 1000 يوم لتصل إلى 200 جنيه للطفل للأسر التي يشملها برنامج تكافل وكرامة".

واستطرد المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة: "نحول كارت تكافل وكرامة لكارت ميزة وبدأنا بـ8 محافظات في المرحلة الأولى"، موضحا أن كارت ميزة ضمن سياسة الدولة للشمول المالى، حيث يصبح كارتا بنكيا ويتضمن تعدد مصادر الصرف ويصرف من مكاتب الصرف الآلى وهيئات البريد".

وقال المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة: "بدأنا في المرحلة جديدة إعادة تقييم الأسر التي يشملها البرنامج على مستوى الجمهورية، حيث بدأنا بـ14 محافظة لإضافة أسر جديدة وتتضمن التنقية الحذف والإضافة، حيث نتحقق من الشروط على أرض الواقع وهل تسير الأسر للفضل أم الأسوأ، ونضم من تحول وضعهم للأفضل لبرنامج فرصة وبرنامج وعى".