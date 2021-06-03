الزراعة: الدلتا الجديدة تنمية زاحفة لظهير صحراوى يضم 5 محافظات

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى، أن مشروع الدلتا الجديدة يقع في شريان حيوى مهم للغاية وهو شريان محور الضبعة روض الفرج، وهى أحد مشروعات الطرق الجديدة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضين، موضحا أن مشروع الدلتا الجديدة يقع كله فى مساحة واحدة على هذا المحور، متابعا: "لأول مرة يكون هناك مشروع بهذه الضخامة تصل إلى مليون ونصف المليون فدان فى مساحة واحدة".

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع الدلتا الجديدة قريب من منطقة غرب الدلتا وقريب من الموانئ وسيكون تنمية زاحفة لظهير صحراوى يضم 5 محافظات، لافتا إلى أن مناخ هذه المنطقة هو مناخ البحر المتوسط الذى يسمح بزراعة العديد من المحاصيل الحقلية.

ولفت مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى إلى أن وزير الزراعة شكل فرقا بحثية للوصول لمعلومات دقيقة وتمت الاستعانة بجامعة القاهرة والإسكندرية لدراسة الأراضى في هذه المساحات في الدلتا الجديدة، وتبين من الدراسات أن هذه الأراضى صالحة بنسبة 92% للزراعة، متابعا: "سيكون هناك زحف للأمطار في هذه المناطق وسيكون بها عمران وأشجار ومزروعات، كما أن المناخ في هذه المنطقة سيكون نسبة الرطوبة به مرتفعة وستستفيد النباتات من هذا الأمر".

وأشار مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى إلى أن هناك دعما شديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لقطاع الزراعة لأنه المنوط بالأمن الغذائي في مصر، مستطردا: "جاء ثمار هذا الأمر بشكل كبير عندما تعرضت دول العالم لجائحة كورونا ودول كثيرة عانت من الأمن الغذائي وبدأت دول كثيرة تعيد استراتيجيتها في الأمن الغذائي، ولكن في مصر حققنا إنجازات كبيرة سواء في التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاج فى ظل أزمة كورونا بجانب تنمية الثروة الحيوانية".