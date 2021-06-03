وزير العدل: قرارات الرئيس السيسى تاريخية وغير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صدرت بشأن القضاء بالأمس، تاريخية لأنها غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصرى.
وأشار وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع مصطفى بكرى، إلى أن المرأة أصبحت مساوية للرجل في تولى كافة الوظائف القضائية وهو ما يحقق المساواة الكاملة، بالإضافة إلى المساواة بين الهيئات القضائية في المرتبات.
وأوضح وزير العدل، أنه أصبح هناك زيادة في تولى الوظائف القضائية، أي زيادة فرص الالتحاق بالهيئات القضائية.
وكانت لقيت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التاريخية وغير المسبوقة خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إشادة واسعة، والتي تضمنت تحقيق العدالة الكاملة للقضاة والمواطنين، وأهمية استقلال القضاء.
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