وزيرة الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك خلال أسبوعين

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك فى مصر خلال أسبوعين، موضحة أنه تم إعطاء اللقاح للعاملين فى القطاع السياحى فى كل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 100%.

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أنه فى 1 يوليو المقبل، سيتم تلقيح كافة المواطنين في محافظتى البحر الأحمر وسيناء، لافتة إلى أن استقرار الوضع الوبائى فى البحر الأحمر علامة فارقة في انعاش السياحة.

وفى وقت سابق عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، فى ختام زيارتهم الحجر الصحى ومراكز تلقى لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين السياحيين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إنه تم إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية بمصر والتي يبلغ عددها 179 مركزًا على مستوى الجمهورية بلقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين خارج مصر، في حال التوافق الدولي على إقرار تلقي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الدولة.

وأكدت الوزيرة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع فئات المجتمع لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.