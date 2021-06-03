نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الصف الأول الابتدائي، مع الإعلان عن فتح باب التقديم للسنة الأولى من المرحلة الابتدائية ابتداء من 1 مايو 2021 بدأ العديد من المواطنين المصريين في البحث عن خطوات التقديم للصف الأول الإبتدائي، ليتصدر عمليات البحث على جوجل، والذي سوف سيستمر حتى نهاية في شهر حزيران المقبل بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، وسيكون التقديم في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية سواء في المدارس الحكومية أو باللغات الرسمية، أو بالانتقال بين المدارس المختلفة. كما كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن تخصيص رابط خدمات ولي الأمر تقديم الصف الأول الابتدائي2021-2022. وعليه وعبر موقع ثقفني سوف نبين لكم كل ما يخص عملية التقديم للصف الاول الابتدائي 2021 فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك.



طرق تقديم الصف الاول الابتدائي

قدمت وزارة التربية والتعليم المصرية لأولياء الأمور طريقتين للتسجيل في الصف الاول الابتدائي. سواءا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، أو في المدارس عن طريق التسجيل ورقيا. بالنسبة لأولئك الذين لا تسمح لهم الظروف في التقديم إلكترونيًا ، يمكنهم الذهاب إلى المدارس وتقديم الطلب، وسوف تهتم إدارة المدرسة بتقديم الطلب له. يستمر تقديم السنة الأولى من المرحلة الابتدائية لمدة شهر كامل، مع الالتزام بتقديم جميع البيانات الصحيحة المطلوبة، وتقديم ملف بالوثائق المطلوبة لإكمال الالتحاق بالمدرسة، ويمكن التسجيل بالطريقة التقليدية ورقيا من خلال الذهاب إلى المدرسة .

رابط التقديم الصف الاول الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم المصرية عن إسناد رابط تقديم الصف الاول الابتدائي، موضحة أن الرابط يتيح التقديم للسنة الأولى من المرحلة الابتدائية إلكترونيًا، مشيرة إلى أن التطبيق مستمر حتى نهاية شهر يونيو، وعلى الطلاب وأولياء الأمور تنفيذ التعليمات المتعلقة بعمل التطبيق وكتابة البيانات بشكل صحيح، موضحين أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين المنتسبين للعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي على البواية الإلكترونية

يمكن لاولياء الامور الدخول أولاً إلى موقع وزارة التربية والتعليم

يسجل أولياء الأمور الدخول إلى بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم

يدخل الشخص عبر الموقع الالكتروني خدمات ولي الأمر للتسجيل

يمكنه بدء التسجيل بإدخال الرقم القومي للطفل

اكتب تاريخ الميلاد بالتفصيل بالسنة والشهر واليوم.

يجب أيضًا تسجيل المقاطعة (المحافظة)

يجب تحديد جنس الطفل ذكرا كان أم أنثى

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

وضعت وزارة التربية والتعليم شروطاً في مراحل التقدم للصف الأول الابتدائي وهي كالتالي: