/634632/إصابة-أرنولد-تحسم-موقفة-مع-منتخب-بلادة-في-اليورو-2020
تعرض ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للفريق الإنجليزي ليفربول في الفترة السابقة للعديد من الهجوم من قبل الإعلان علي مختلف الساحات الرياضية، بسبب إستبعاده عن منتخب إنجلترا في بطولة اليورو 2020، ورجوعة مرة أخري وإنضمامة لصفوف منتخب بلادة.
حسمت إصابة أرنولد الظهير الأيمن لليفربول، اليوم موقفه، مع المشاركة في بطولة اليورو مع بلاده، والتي تعرض لها اللاعب في تدريبات فريق المنتخب اليوم الخميس، إستعداداً للبطولة، ليتم إستبعاده بشكل نهائي ورسمي من المنتخب.
تعرض ألكسندر أرنولد للإصابة في تدريبات منتخب إنجلترا اليوم ، إستعداداص ليورو 2020، بشد في العضلة الضامة، والتي لم يتبين بعد خطورة الإصابة بعد، ومن المؤكد أن يغيب أرنولد فترة تصل لـ 6 أسابيع.
أرنولد مع ليفربول في الدوري
لعب أرنولد دور كبير في هذا المسم مع فريقة المحلي ليفربول بشكل قوي، وساهم في العديد من المباريات الحاسمة، وأهدافة القوية، مع الفريق ليحجز مقعد في البيج فور في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويضمن مقعد في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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