/634633/رئيس-اتحاد-الكرة-يرد-علي-طلب-الزمالك-بإلغاء-الدوري

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عن حقيقة طلب نادى الزمالك، وعدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز خلال الاجتماع الأخير الذي عقده الاتحاد مع الأندية. أكد أحمد مجاهد وعبر تصريحات تليفزيونية نفى أن يكون الزمالك قد هدد بعدم استكمال مسابقة الدورى، ان الحاضر عن الزمالك فى الاجتماع كان الكابتن حسين السيد حارس مرمى الفريق الزمالك، وأن كل ما طلبه هو تكافؤ الفرص فقط. وواصل مجاهد: “ الزمالك لم يتحدث من قريب أو بعيد عن فكرة عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز”.

وأضاف رئيس الاتحاد: “ عن ضغط المباريات على كل الفرق وأولها الزمالك والأهلى وحتى بيراميدز، تتعرض لضغط المباريات”. واختتم أحمد مجاهد: “ آخر 5 جولات في الدوري ستكون مضغوطة على الجميع، وسيتم لعبها عقب خوض كافة المؤجلات”.

موعد مباراة السوبر المصري

كان من المقرر أن يتم خوض السوبر يوم 1 يوليو، ولكن التوقيت لا يناسب الرعاة، وكان هناك لإقتراح للعب المباراة خارج مصر مثلما حدث من قبل، لكن تم التأجيل في الوقت الحالي للإتفاق مع الرعاة، وإقامة السوبر بعد نهاية الموسم.

مجاهد يوضح موعد انتهاء الدوري

لا يوجد أي تعديل حتى الأن في مواعيد الدوري حتى يوم 15 اغسطس، سوى أنه يتم ترحيل مبالاريات الأهلي يوم اوأكثر، وانه خلال فترة الأولمبيات سيلعب الأهلي وبيراميدز كل مؤجلاتهم في الدوري" ونفى مجاهد إنسحاب فريق الزمالك من بطولة الدوري، كما أبدى غضبه عند سؤله عن إمكانية لعب الدوري الموسم المقبل، من خلال مجموعة واحدة بدلا منم مجموعتين، واوضح ان كل ذلك مجرد إفتكسات من غير المتخخصين في إتخاذ القرارات، وأنه لا يجوز لعب الدوري إلا بمجموعتين”.

وأعلن مجاهد أن قوائم الأندية ستتكون من 30 لاعبا، من بينهم 5 لاعبين أجانب، ومن المحتمل أن يتم ضم 5 لاعبين من مواليد 99 و 2000، وأعلن مجاهد أنه لا يفكر في خوض الإنتخابات القادمة للجنة الثلاثية، وأن إحتمال ترشحه 0%.