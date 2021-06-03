انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة .. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (المسابك – عزية المفتي – مدينة السادات – أرض الحداد – شارع الاعتماد – من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل – العروبة ومتفرعاتها – امتداد المعهد الديني – امتداد سيدي عبد العزيز – ما بين العروبة والدائري "نزلة القومية" – منطقة مسجد الخولي – منطقة داير الناحية – منطقة متولي الشعراوي – شارع القومية العربية) لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 2021/6/4 حتى الثامنه من صباح يوم السبت الموافق 2021/6/5.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى طلب الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحى قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق "القومية"، ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.