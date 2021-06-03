بتوجيهات من الرئيس السيسى.. معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة غدا لإعادة الإعمار

بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تدخل معدات وأطقم هندسية مصرية قطاع غزة عبر معبر رفح البري غداً للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

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