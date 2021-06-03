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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021 في المقال التالي
التسجيل في تكافل وكرامة يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يقومون بالتسجيل في هذا المعاش المقدم من التضامن الاجتماعي للحصول علي معاش شهري يساعد علي زيادة مقدار الدخل الشهري.
التسجيل في تكافل وكرامة
معاش تكافل هو واحد من ضمن المعاشات التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية إلي العديد من المواطنين في مصر وذلك لأن يحصلون علي دخل ثبات شهرياً ويقدم المعاش إلي كافة الأسر التي لا تحصل علي معاش من التأمينات الاجتماعية وأيضاً يقدم معاش تكافل إلي جميع المستفيدين منة إلي كارت لركوب المواصلات العامة مجاناً والكشف في المستشفيات الحكومية مجاناً.
شروط معاش تكافل
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم القبول في معاش تكافل وتتلخص هذه الشروط في السطور التالية:
- يجب إن يكون المتقدم للمعاش هو مواطن مصري الجنسية ومقيم في مصر.
- إن يكون غير حاصل علي معاش من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يجب إن يكون المستفيد في عمر لا يقل عن 35 سنة.
- يشترط إن يكون المستفيد غير حاصل علي مساعدات مالية من الحكومة المصرية.
- يجب إن يكون عمر الابناء لا يزيد عن 18 سنة.
- إن لاي كون عامل في القطاع العام أو في القطاع الخاص المصري.
- أذا كان يعمل في القطاع العام أو الخاص يشترط إن يكون راتبة لا يزيد عن 500 جنية مصري.
طريقة التسجيل في تكافل وكرامة
حتي تستطيع التسجيل في المعاش فأن هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب عليك القيام بها وتكون هذه الخطوات وفقاً للنحو التالي:
- الذهاب إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الخاصة بالموقع معاش تكافل ثم اختيار منها تسجيل جديد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستفيد ثم رقم البطاقة القومي له.
- بعد ذلك تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منة.
- إدخال بيانات الدخل والأبناء.
- رفع جميع الأوراق المطلوبة.
- الضغط علي زر التسجيل في المعاش.
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