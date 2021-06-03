نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم رياض الاطفال 2021 kg.emis.gov.eg عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم رياض الاطفال 2021، بعد نهاية العام الدراسي بدأ أولياء الأمور بالبحث عن موقع لتقديم رياض الأطفال، ليقوم كل منهم بحجز مكان لطفله في مرحلة التعليم الأساسي، حسبما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية. أنه سيتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم عبر الموقع الرسمي للوزارة بشكل إلكتروني. وسيبدأ رابط تقديم رياض الأطفال من بداية شهر يونيو الحالي. وسيستمر فتح التطبيق لمدة ثلاثين يومًا حتى نهاية الشهر الجاري يونيو 2021 والتطبيق في المدارس الحكومية من أهم الأشياء. ويعد التقديم في المدارس الحكومية أحد أهم الأشياء، لذلك في هذه المقالة عبر موقع ثقفني سوف نضع بين أيديكم الرابط الرسمي للتسجيل من خلال الإنترنت وخطوات التقديم.

رابط تقديم رياض الاطفال 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط تقديم رياض الاطفال 2021 مزامنة مع تقديم الصف الأول الابتدائي وسيبدأ التقديم في أوائل يونيو وينتهي في نهاية نفس الشهر وأن الطلب سيتم تقديمه إلكترونيًا. وبعد الإعلان عن فتح باب التقديم من قبل الوزارة لمرحلة رياض الأطفال للعام الجديد 2021 م، أصبح بإمكان الطلاب الآن التقديم بكل سهولة:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم من خلال رابط تقديم رياض الاطفال.

انقر فوق نوع المدرسة التي يرغب ولي الأمر في التقدم إليها لطفله، سواء كانت عربية أو لغات.

اختر المقاطعة التي يقيم فيها الطفل.

أدخل جميع معلومات الطفل بشكل صحيح.

عند الانتهاء، انقر فوق تقديم.

شروط التقديم على رياض الاطفال 2021

منذ افتتاح بوابة التقديم على رياض الأطفال للعام الجديد 2021. دأب أولياء الأمور بالبحث من اجل معرفة كل الشروط للتقديم وجاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون عمر الطفل المقدم إلى 1 أكتوبر أكثر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.

يجب على الولي التأكد من تسجيل ابنه أو ابنته وفقًا لمنطقتهم و مكان إقامتهم، كما هو موضح في بطاقة الهوية الخاصة به.

بعد إعلان النتائج، يجب على الطالب إجراء المقابلة الشخصية التي ستنظمها المدرسة معه.

بداية التقديم لرياض الاطفال 2021

بعد نهاية العام الدراسي، أفادت وزارة التربية والتعليم أن تقديم طلبات الالتحاق برياض الأطفال سيبدأ من يوم الثلاثاء الماضي، مطلع شهر يونيو، وتنتهي فترة التقديم في نهاية نفس الشهر. ويمكن لولي الأمر إدخال البيانات المطلوبة إلكترونيًا ثم انتظار الرد بموافقة الطالب وقبوله. ثم يأخذ ملف الطالب ويذهب لإجراء مقابلة، ثم يقوم ببقية الإجراءات إذا تم قبول الطالب.يمكن للمدرسلولي الأمرالتقديم في عدة أماكن مختلفة، ولكن يجب أن يكونوا قريبين منه.