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انت الان تتابع تفاصيل خبر القوى العاملة تعلن عن 2750 فرصة عمل بالنشرة القومية للتشغيل لشهر يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة و الهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر يونيو 2021 الآف الوظائف الخالية في جميع التخصصات لمختلف المؤهلات عليا و متوسطة و بدون مؤهل، حيث نشرت الوزارة اكثر من 2750 فرصة عمل برواتب مجزية تتراوح ما بين 1200 جنية إلى 6000 جنية.
وذلك للعمل في اكثر من 45 شركة و مصنع بالقطاع الخاص، للعمل في 12 محافظة ” القاهرة و الشرقية و القليوبية و أسيوط و المنيا و الغربية و الدقهلية و السويس و المنوفية و دمياط و لأقصر و شمال سيناء”، و نتابع الآن على مصر فايف نشر اهم الشركات و المصانع المعلنة عن فرص عمل بالنشرة القومية لوظائف شهر يونيو 2021.
وظائف آخري:
- وظائف خالية بشركة دومتي للمنتجات الغذائية لجميع المؤهلات
- إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 31 مايو 2021
- وظائف خالية بشركة العلمين باك للطباعة والتغليف برواتب مجزية
- فرص عمل بشركة جيد اباريلز انداستريز للملابس للمؤهلات المتوسطة من الجنسين
نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يونيو 2021
- شركة التعمير للمشروعات والخدمات العامة والبيئية.
- الشركة العربية لصناعة الصلب.
- شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة.
- شركة ميدتيرانيو الصناعي لطحن الحبوب.
- مستشفى دار العيون.
- شركة سينا مصر للأمن والحراسة.
- شركة الأمل تكس للملابس الجاهزة.
- شركة الفتح الإسلامي للصناعات الغذائية.
- شركة دايس للملابس الجاهزة.
- شركة جيزة للغزل والنسيج.
النشرة القومية للتشغيل لشهر يونيو 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تعلن عن 2750 فرصة عمل بالنشرة القومية للتشغيل لشهر يونيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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