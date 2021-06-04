/634634/محمد-صلاح-يقود-تشكيل-محترفي-أفريقيا-بأوروبا
كشفت الصحيفة الفرنسية "فرانس فوتبول" في تقرير نشرته اليوم الخميس، عن التشكيل المثالي للتعبين الأفرقة المتواجدون في الدوريات الأوروبية، وبالأخص في الدوزريات الخمس الكبري خلال موسم 2020 / 2021، وتواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الإنجليزي ليفربول في التشكيل.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن محمد صلاح قدم مستويات جيدة وتمكن من تسجيل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثاني في وصافة هدافي المسابقة خلف الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبيرج.
تواجد في التشكيل أيضا رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري والفريق الإنجليزي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى الثنائي المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، وأشرف حكيمي لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، فضلا عن وجود السنغالي إدوارد ميندي حارس فريق تشيلسي الإنجليزي، والفائز مؤخرا ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وضم التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية كلا من:
في حراسة المرمى: إدواردو ميندي ( لاعب تشيلسي الإنجليزي ).
في خط الدفاع: أشرف حكيمي ( لاعب إنتر الإيطالي ) – خاليدو كوليبالي ( لاعب نابولي الإيطالي ) – إيدموند تابوسبا ( لاعب باير ليفركوزن الألماني ) - رينالدو ( لاعب ليل الفرنسي ).
في خط الوسط: أمادو هايدارا ( لاعب لايبزيج الألماني ) - فرانك كيسي ( لاعب ميلان الإيطالي ) – إيهلاس بيبوا ( لاعب هوفينهايم الألماني ).
في خط الهجوم: رياض محرز ( لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ) – يوسف النصيري ( لاعب إشبيلية الإسباني ) – محمد صلاح ( لاعب ليفربول الإنجليزي ).
موقف صلاح في أفضل لاعب في البريميرليج
غاب صلاح عن القائمة المختصرة، لأفضل لاعب هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، رغم تقديمه مستوى مميز مع ليفربول وسجل 22 هدفًا ليحتل بهم وصافة هدافين الدوري بفارق هدف عن هاري كين هداف البطولة لهذا الموسم.
ويمثل الفائز العام الماضي كيفين دي بروين وإيلكاي جوندوجان وروبن دياس أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في القائمة المختصرة المكونة من ستة لاعبين للجائزة المرموقة ، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها مساء الأحد.
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