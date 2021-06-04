فيديو- 7 سنوات على انتخاب الرئيس السيسى .. «وعد فأوفى»

الفيديو يرصد إنجازات الرئيس فى كل المجالات منها الصحى والتعليمى والاقتصادى، كما يرصد النهضة الداخلية فى كل القطاعات وأيضا مكانة مصر الخارجية، حيث بدأ الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى 2014 فى وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر.
ورصد الفيديو أن فترة رئاسته تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجى فريد، كما شهدت هذه الفترة حفر أنفاق قناة السويس لتسهيل الوصل إلى سيناء وتحقيقها نهضة تنموية كبرى، كما تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق والسكك الحديدية، والموانىء المصرية ووضعها على الخريطة العالمية.
أما على مستوى مشروعات الإسكان، فقد تم تنفيذ ما يقرب من ألف مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع، فهناك 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا جارٍ بنائه بمعدلات تسابق الزمن.
وأوضح الفيديو أنه تم إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدنى بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ونجحت الدولة فى إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائى.
وشهد التعليم نهضة كبيرة، حيث تم إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد"EDUR"، كما شهد قطاع البترول افتتاح مشروع "ظهر" العملاق للغاز وإطلاق العديد من عمليات التنقيب، وحققت الدولة نجاحًا كبيرًا فى قطاع الكهرباء والطاقة حيث تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة بأكثر من 25 ألف ميجاوات.
وانعكست المشروعات القومية على حياة المواطن العادى وحققت مصر نهضة كبيرة، فانخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا ليسجل 29.7%، واحتل الاقتصاد المصرى المركز الثانى كأكبر معدل نمو اقتصادى عالمى فى 2020 بنسبة 3.6% متجاوزا توقعات صندوق النقد.
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