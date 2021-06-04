تقييم 60 ألف موظف لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. اعرف التفاصيل

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الدولة قامت بعمل تقييم كامل لقدرات 60 ألف موظف سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في اللغة العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي و7 مهارات شخصية، وبدأ تدريب هؤلاء الأشخاص منذ سبتمبر الماضي، وسيتم الانتهاء من هذا التدريب في سبتمبر 2021.



وأضاف المهندس هاني محمود، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه عند اختياره مستشارا لرئيس الوزراء في يناير 2020، قام مع الدكتور مصطفى مدبولي بوضع رؤية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، لأنه لم يتم إصلاحه منذ سنوات طويلة، ونحتاج إلى 5 سنوات حتى نصل إلى النجاح المنشود.





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