وزير الأوقاف : ثقافة الطفل أمانة ورسالة عظيمة وتحتاج عناية خاصة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه لا شك أن ثقافة الطفل أمانة ورسالة عظيمة، وأن عملية تثقيف الطفل صناعة كبيرة ربما تكون أصعب بكثير من صناعة الثقافة العامة، لما تحتاجه ثقافة الطفل من عناية خاصة فى الشكل والمضمون.





وأوضح الوزير، فى منشور له، عبر صفحته بفيس بوك، أنه من يتأمل سيرة وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجدها قد عنيت عناية بالغة بثقافة الطفل، فعن سيدنا عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:"يَا غُلَامُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ".

وأردف، أن الحديث الشريف يعنى بالتنشئة على الثقة بالله عزّ وجلّ وحسن الإيمان به مع عزة النفس منذ الصغر، وعن عمر بن أبى سلمة رضى الله عنه، قال :كُنْتُ غُلَامًا فى حجْرِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فى الصَّحْفَةِ، فَقالَ لى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وكُلْ بيَمِينِكَ، وكُلْ ممَّا يَلِيكَ فَما زَالَتْ تِلكَ طِعْمَتى بَعْدُ "، وكان استحياؤه لصغر سنه، غير أن صغر السن لم يمنعه من أن يشهد مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قال المهاجرون لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: ادع أبناءنا كما تدعو ابن عباس، قال: ذَاكُم فَتَى الكُهُولِ؛ إِنَّ لَهُ لِسَانًا سَؤُولًا، وَقَلْبًا عَقُوْلًا.

وكان نبينا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعلِّمًا حَكيمًا ومُربِّيًا عَظيمًا ، فعن سيدنا عبدالله بن عمررضى الله عنهما قال: " إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ ورَقُها، وإنَّها مَثَلُ المُسْلِمِ ، فَحَدِّثُونِى ما هى فَوَقَعَ النَّاسُ فى شَجَرِ البَوادِى قالَ عبدُ اللَّهِ: ووَقَعَ فى نَفْسِى أنَّها النَّخْلَةُ، فاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ قالوا: حَدِّثْنا ما هى يا رَسولَ اللَّهِ قالَ: هى النَّخْلَةُ".

وكان هارونُ الرشيدُ يقول لِمُؤَدبِ ولدِهِ: "يا أحمر ، إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصيِّر يدك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة ، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أَقْرِئه القرآن، وعرِّفه الأخبار، وروِّه الأشعار، وعلمه السنن ، وبصِّره بمواقع الكلام وبَدْئِه ، وامْنعه من الضحك إلا فى أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بنى هاشم إذا دخلوا عليه، ورَفْع مجالس القوَّاد إذا حضروا مجلسه، ولا تَمُرَّنَّ بك ساعة إلا وأنت مُغْتَنِم فائدة تفيده إياها ، من غير أن تُحْزِنه ، فتميت ذهنه، ولا تُمْعِن فى مسامحته، فيستحلِى الفراغ ويأْلَفه، وقَوِّمُه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغِلْظَة".

والخطورة تكمن فى أن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل ، وأهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق ، وقد حاولت الجماعات المتطرفة بشتى السبل اختطاف ثقافة الطفل، مما يجعل من العمل على نشر ثقافة رصينة للأطفال بمثابة واجب الوقت الفريضة الثقافية العامة.

وقد اتخذنا فى سبيل تحقيق ذلك عدة وسائل من أهمها : التوسع فى المدارس القرآنية والفكرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم والعمل على فهم مقاصده العامة ، وتنفيذ العديد من المسابقات القرآنية والثقافية ، ونشر سلسلة "رؤية " للفكر المستنير بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة وهى خطاب تجديدى يعيش واقعه بما تتضمنه من تنوع ثقافى ومعرفى ومهارى وفنى ، بما يسهم فى تنمية العديد من المواهب الفكرية واللغوية قصد إشباع الميول المختلفة للناشئة فى الإقبال على القراءة.