السفيرة المصرية لدى كازاخستان تلتقى رئيس جامعة الفارابى الوطنية الكازاخية

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة منال يحيى الشناوى سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان مع الدكتور Zhanseit Tuymebayev رئيس جامعة الفارابى الوطنية الكازاخية، بحضور عميد كلية الدراسات الشرقية ونخبة من قيادات وأساتذة الجامعة، كما قامت السفيرة بزيارة كلية الدراسات الشرقية بالجامعة.





وأعرب رئيس الجامعة أثناء اللقاء عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة عبر تنظيم عدد من المؤتمرات الافتراضية، والتعاون فى مجال المخطوطات وإجراء البحوث المشتركة، مُرحباً بإيفاد الطلاب من مصر وبمشاركة الأساتذة المصريين فى العملية التعليمية، وذلك بعد تحسن الأوضاع ذات الصلة بجائحة كورونا. كما تناول دور الجامعة فى المجالات المتعددة وخاصةً فى مجالات التكنولوجيا والابتكار ونظم المعلومات. ومن جانبها، أشادت السفيرة بدور الجامعة فى العملية التعليمية فى كازاخستان حيث تُعد من أقدم الجامعات بها، وتأتى ضمن أفضل 200 جامعة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحةً الاهتمام بتعزيز وتدعيم أواصر التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية فى المجالات المختلفة.

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