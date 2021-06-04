وزير الأوقاف : أذى الناس فى طرقهم لعنة

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه لا شك أن ثقافة الطفل أمانة ورسالة عظيمة، وأن عملية تثقيف الطفل صناعة كبيرة ربما تكون أصعب بكثير من صناعة الثقافة العامة، لما تحتاجه ثقافة الطفل من عناية خاصة فى الشكل والمضمون.
وأوضح الوزير، فى منشور له، عبر صفحته بفيس بوك، أنه من يتأمل سيرة وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجدها قد عنيت عناية بالغة بثقافة الطفل، فعن سيدنا عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:"يَا غُلَامُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ".
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