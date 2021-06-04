بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 14 مسجدًا إحلالاً وتجديدًا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1.456 مسجدًا، منها 1.346 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و 110 مساجد صيانةً وترميمًا.





وجاءت مساجد الافتتاحات كالتالى: مديرية أوقاف أسيوط "العلى القدير بأبو كريم فى ديروط، التوحيد بدير القصير فى القوصية شرق، الرحمن بأسيوط الجديدة"، مديرية أوقاف كفر الشيخ "السلاهيب بالحامول، الإخلاص بفوه، القزاز القبلى بقرية القزاز فى دسوق"، مديرية أوقاف بنى سويف "أولاد عبد الشافى بالفشن، عويس جاد المولى ببهبشين بمركز ناصر، التقوى بأبوشهبة فى مركز إهناسيا"، مديرية أوقاف البحيرة "النصر عوايد ضيف بكفر الدوار، الشعيرة الغربى بإيتاى البارود، أبو عامر بقرية طيبة فى مركز الدلنجات"، مديرية أوقاف قنا "عمر بن الخطاب بقرية بركة بمركز نجع حمادى"، مديرية أوقاف أسوان "العتيق بكرم الديب باقليت". وجاءت مساجد الصيانة والترميم :مديرية أوقاف الدقهلية "الكبير بكفر الشناوى فى مركز شربين، التوحيد بالألف الحصص بمركز شربى، القصبى ببنشافى فى مركز نبروه"، مديرية أوقاف قنا "مسجد الميناء النهرى التابع للمرسى السياحى، الإيمان بنجع عواد فى قوص".

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