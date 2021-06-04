مستشارة وزيرة الصحة : دعم من القيادة السياسية لمجال الأبحاث فى وزارة الصحة

جدة - نرمين السيد - أكدت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث الدكتورة نهى عاصم أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة خلال جائحة كورونا، مشددة أن هناك دعما لمجال الأبحاث فى وزارة الصحة من القيادة السياسية.





وقالت مستشارة وزيرة الصحة، فى تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز" مساء أمس الخميس، إن الدولة المصرية شاركت من البداية فى الأبحاث الإكلينيكية الخاصة باللقاحات وشاركت فى التجارب الإكلينيكية للقاح سينوفارم. وأضافت أن اعتماد منظمة الصحة العالمية لـ"لقاح سينوفاك" الصينى سيدعم تصنيع وإنتاج لقاح سينوفاك فى مصر، وسيكون هناك ثقة دولية فى هذا اللقاح، لافتة إلى أنه تم استيراد أول شحنة من المواد الخام من لقاح سينوفاك وفى نهاية الشهر الحالى وسينتج أول جرعة من اللقاحات وسوف تخضع لتحاليل من هيئة الدواء المصرية وبنهاية العام الجارى سيتم إنتاج ملايين الجرعات من سينوفاك.

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