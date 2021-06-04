قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة اليوم لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الهيئة القومية لمترو الأنفاق لأعمال محطة مترو أنفاق "القومية"، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتحويل خط صرف صحى قطر 1.200 مم مما يضطرها إلى قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الساعة 8 مساءً اليوم الجمعة، وتنتهى الساعة 8 صباح السبت 5 يونيه 2021.





وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "المسابك، عزبة المفتى، مدينة السادات، أرض الحداد، شارع الاعتماد، من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل، العروبة ومتفرعاتها، امتداد المعهد الدينى، امتداد سيدى عبدالعزيز، مابين العروبة والدائرى "نزلة القومية"، مسجد الخولى، داير الناحية، متولى الشعراوى، شارع القومية العربية". وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتخزين مايكفى احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.

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