طقس الجمعة : مائل للحرارة وعظمى القاهرة 31

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة امتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 31 19 الاسكندرية 26 19 وادى النطرون 30 19 طنطا 31 19 شبين الكوم 31 19 دمنهور 29 19 بلطيم 27 20 مطروح 25 18 السلوم 25 19 سيوة 30 19 بورسعيد 27 21 دمياط 26 20 الزقازيق 32 20 المنصورة 31 20 الاسماعيلية 33 19 السويس 33 20 العريش 27 18 رفح 26 18 رأس سدر 33 20 نخل 31 15 نويبع 35 24 طابا 31 18 كاترين 31 15 الطور 35 22 شرم الشيخ 37 27 الغردقة 37 27 مرسى علم 36 25 الفيوم 32 19 بنى سويف 32 20 المنيا 36 21 أسيوط 37 22 سوهاج 35 23 قنا 36 23 الأقصر 40 25 أسوان 41 26 ادفو 41 27 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 38 23 شلاتين 40 26 ابو رماد 38 26 حلايب 35 28 رأس حدربة 34 28

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