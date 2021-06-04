اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجدا فى الدقهلية ويلتقى أئمة الدعوة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد القصبى بقرية نشا مركز نبروه، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب.





ويقع مسجد القصبى على مساحة 1400م2 وتكلفت أعمال الصيانة والترميم 2.5 مليون جنيه من الجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف. ومن المقرر أن يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالأئمة المتميزين فى الدعوة الإلكترونية وبعض قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية بديوان عام محافظة الدقهلية اليوم.

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