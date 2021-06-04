بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة ايفرجرين لتنفيذ الجراجات الذكية

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفقا لآليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ورؤية مصر 2030.
وأشار التراس إلى أن تنفيذ الجراجات الذكية يشكل نقلة نوعية من المشروعات الحضارية التى تشهدها مصر ، حيث يعمل الجراج بنظم ميكانيكية بالكامل مع إدارته اوتوماتيكيا بتقنيات كاميرات المراقبة ونظام المراقبة الرقمى المتطور، وفقا لأحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة ، ويحقق صورة جمالية وحضارية متطورة ويضمن حماية السيارات وتحقيق الانسياب المرورى.
وأضاف أن الجراج الذكى يتمكن فيه السائق من وضع سيارته أمام الجراج فقط ثم يتم ركنها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى، الأمر الذى يوفر الكثير من الوقت والجهد ويحول دون البحث عن أماكن الانتظار لفترات طويلة وهو أفضل وأسهل حل للتحكم فى حركة دخول وخروج السيارات مثل مواقف السيارات وساحات الانتظار الموجودة بالمولات والأسواق التجارية.
وفى سياق متصل، أكد "التراس" أن التعاون المشترك مع شركة "ايفرجرين" لتنفيذ الجراجات الذكية سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبه، أشاد الدكتور عادل محمد أحمد المسلمانى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ايفرجرين"، بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دور العربية للتصنيع وخبراتها فى تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، وفقا لأعلى مُستويات الجودة والسرعة فى التنفيذ وتسليمها فى التوقيتات المحددة.
وأضاف "المسلمانى" أن شركة "ايفرجرين" تضع كافة خبراتها فى تنفيذ الجراجات الذكية بأحدث الأجهزة المدمجة الذكية، لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال الصناعى المتخصص، بالاستفادة من القدرات التصنيعية الرقمية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.
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